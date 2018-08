Auto brandt uit in Rosmalen

Cold case + video Achter ieder babylijkje schuilt de wanhoop

20 augustus DEN BOSCH - Na een afrekening in het criminele circuit is het op sociale media nooit lang zoeken naar reacties van het type 'opgeruimd staat netjes'. Van enig medelijden met geliquideerde beroepsmisdadigers is zelden of nooit sprake. Hoe anders is dat als ergens een babylijkje gevonden wordt: zulk nieuws raakt veel mensen tot in het diepst van hun ziel.