Auto knalt op busje aan Bellaard in Den Bosch

22-jarige vrouw aangerand in Den Bosch, dader vlucht door geschreeuw slachtof­fer

30 juli DEN BOSCH - Een 22-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag aangerand op de Kooikersweg in Den Bosch. De dader vluchtte zodra de vrouw om hulp schreeuwde. Hij wordt nu gezocht door de politie.