Auto op A59 Den Bosch ramt vrachtwagen

Humanitas lanceert project 'Gevaarlijke Liefde': over sexting, loverboys en grenzen

7:13 DEN BOSCH - Humanitas is sinds een jaar in Den Bosch bezig met het preventieproject 'Gevaarlijke Liefde' over grenzen, gevaren op social media (sexting) en jeugdprostitutie (loverboys). Hoewel al meerdere voorlichtingen zijn gegeven, is donderdag de officiële lancering van het project.