Auto rijdt wéér winkelcentrum Den Bosch binnen, doelwit dezelfde juwelier als een maand geleden

Zo'n 54 appartemen­ten erbij naast Annabos en oude Vlieger Hintham

5 juli HINTHAM - Op de plek van de leegstaande voormalige Annaschool (later de Vlieger) in Hintham komen tussen 36 en 40 sociale huurappartementen. In het aanpalende park, naast het Annabos, moeten 18 koopappartementen komen.