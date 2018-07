Auto vliegt over de kop in Den Bosch, weg richting Rosmalen dicht

VIDEO WK-mascotte Archy bezoekt NK handboog­schie­ten in Den Bosch

1 juli DEN BOSCH -Tokkelend vanaf de Sint-Jan heeft Archy zondag vaste grond onder de voeten gekregen. Archy is mascotte van het WK handboogschieten dat volgend jaar juni wordt gehouden op de Bossche Parade. Behalve op de Parade is de strijd ook op de velden van rugbyclub The Dukes en in het Zuiderpark.