Automobilist parkeert op vluchtheuvel na eenzijdig ongeluk in Den Bosch

Toch twee middagen carnaval in wijkcentrum de Helftheuvel, en Annie is er blij mee

11 februari DEN BOSCH - Het had niet veel gescheeld, of dit jaar was een einde gekomen aan een traditie van decennia: de viering van carnaval in de Helftheuvel in Den Bosch. Op het laatste nippertje ging het wijkcentrum toch twee middagen open.