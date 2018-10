Automobilist rijdt door na aanrijding in Den Bosch en rijdt daarna chauffeur van aangereden auto aan

video De kerk voelt weer als een thuis bij Regenboog­vie­ring in Den Bosch

20:36 DEN BOSCH - Het was een stuk rustiger dan bij de veelbesproken oecumenische dienst tijdens Roze Zaterdag 2017. Maar daarmee niet minder waardevol voor de aanwezigen bij de Regenboogviering in de Grote Kerk in Den Bosch.