Automobilist rijdt door na veroorzaken ongeluk in Den Bosch

'Geen geld voor bijzondere architec­tuur' bij nieuw Theater aan de Parade

9:19 Do 31 mei. Met het geld dat B en W beschikbaar wil stellen is er geen ruimte voor 'bijzondere architectuur'. Dat concludeert Basalt Bouwadvies, dat een second opinion uitvoerde op de bouwkosten van een nieuw Theater aan de Parade.