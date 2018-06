Avans gaat meer verpleegkundestudenten opleiden

Waarschijn­lijk tabak in waterpij­pen van shishaloun­ges in Den Bosch, zaken mogelijk dicht

17:13 DEN BOSCH - Tijdens een controle donderdag in twee shishalounges bij de Churchilllaan in Den Bosch zijn waterpijpen gevonden met daarin rookwaren die waarschijnlijk tabak bevatten. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) doet nader onderzoek omdat het gebruik van tabak volgens de Tabakswet niet is toegestaan in een shishalounge met een drank- en horecavergunning.