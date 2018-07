Avans gaat tijdelijk ook weer 'oude' kunstacademie gebruiken na brand aan Parallelweg Den Bosch

'Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ruimtes met roetschade na een flinke schoonmaakbeurt weer klaar zijn voor gebruik', zo stelt de hogeschool in een verklaring. 'De gevelzijde die door de brand is verwoest moet worden vervangen. Het herstel van de gevel neemt meer tijd in beslag. Dit lost Avans op door tijdelijke afscheidingsschotten te plaatsen tussen de aangrenzende binnenruimtes en de verwoeste geveldelen.'



In het oude pand van de kunstacademie aan de Onderwijsboulevard, dat al verlaten was vanwege een toekomstige sloop en nieuwbouw, wordt tijdelijk een collegezaal ingericht. De ruimte is bedoeld voor 'activiteiten die aan de Parallelweg nog niet kunnen plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de snelheid van schone oplevering van de door roet aangetaste ruimtes.'