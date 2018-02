Baas Hudson's Bay: 'Er zijn geen problemen, wel een hoop werk aan de winkel'

Het eerste seizoen van Hudson’s Bay in Nederland zit erop. Hoeveel hebben jullie verkocht?

,,Cijfers kan ik niet geven omdat we een beursgenoteerd bedrijf zijn. Maar de verkopen en reacties van consumenten vallen niet tegen. We zijn pas vijf maanden bezig. In die korte tijd hebben we met een compleet nieuw team een ongelooflijke prestatie neergezet. In de belangrijkste maand van het jaar, december, hebben we meer dan 3,5 miljoen bezoekers ontvangen.''



Hoeveel daarvan hebben daadwerkelijk iets gekocht? En wat gaven zij gemiddeld uit?

,,Ook dat kan ik niet zeggen. Maar ga er maar vanuit dat een groot deel van hen mooie kerstcadeaus heeft gekocht. We zijn een warenhuis, de aankopen variëren. We hebben schoenen van 39 euro, maar ook van 500 euro.''



Jullie uitverkoop begon al in november met heftige kortingen en loopt nog steeds door. Is dat nodig om af te komen van die schoenen en tassen die mensen te duur vinden?

,,We zijn niet vroeger begonnen dan de rest. Maar het klopt dat klanten om goede aanbiedingen vragen. Wij gaan daar in mee. We zijn een modern warenhuis, we luisteren goed naar de wensen van onze klanten. Daarom hebben we bijvoorbeeld extra grote pashokjes, met een plankje voor je bril. Maar we gaan ook werken met meer inspiratiezones. Niet alleen in de etalage; ook binnen willen we mensen meer ideeën geven wat ze kunnen kopen en hoe ze dat kunnen combineren. We investeren heel veel in visual merchandise. Er komt meer beleving. Zo hadden we met Valentijn pop-upshops met Scotch & Soda, waar dichters liefdesbriefjes schreven voor klanten.''