Bakwagentje rijdt zich vast op beweegbare afsluiting in Visstraat Den Bosch

Kritiek op wintereve­ne­ment zwelt aan, Bossche onderne­mers maandag op gesprek

20 oktober DEN BOSCH - Een groot aantal ondernemers uit Den Bosch heeft maandag een gesprek met wethouder Mike van der Geld over een winterevenement op de Parade. Volgens SOCH-voorzitter Nicolette Kempers zijn er verschillende ondernemers met initiatieven voor een evenement. ,,Maar we gaan de gemeente niet even redden. We willen geen gezeur over leges en vergunningen.”