BD-verslaggever Jos van de Ven over onderzoek naar zijn bronnen: 'Je wordt een beetje paranoia'

Half geslaagd: Rosmalense Lotte Bauling deed een jaar eerder al examen in vier vakken

13 juni ROSMALEN - Nee, de vlag hangt nog niet uit. Want eigenlijk is Lotte Bauling een soort half geslaagd. De leerling uit 5-atheneum deed dit jaar al in vier vakken eindexamen. En slaagde met achtens en een negen.