Beeld van Zoete Moeder na 165 jaar weg uit Sint-Jan: 'Echt vreemd dat ze er even niet is'

POLL Enthousiasme in Empels stemhokje:'Stemmen is iets moois'

18:57 EMPEL - ,,De voorzitter van het stembureau in d'n As? Die heeft pauze. Weet niet of we nu iets mogen zeggen tegen het Brabants Dagblad. Het gaat goed in Empel. Schrijf dat maar op." Voorzichtigheid troef bij stembureau 70. Drie dames bemensen het stemlokaal, maar durven dus niet veel kwijt.