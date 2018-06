Beelden opgedoken uit ontruimde trein op station Den Bosch, reizigers weten niets van mogelijk vuurwapen

'We gaan rustig de deur openmaken en iedereen moet eruit. Orders van de politie', krijgen de reizigers te horen die in het gangpad staan. Een van de reizigers vertaalt het voor een Engelssprekende medepassagier. ,,Did they say why?'', vraagt die terug. Hebben ze ook gezegd waarom? De vraag en het antwoord, 'no', zijn kenmerkend voor de chaotische avond op het station. Ondanks een - achteraf valse - bommelding en een mogelijk vuurwapen in de trein, weten reizigers van niets.