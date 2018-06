Bejaarde (81) opgelicht na boodschappen in Den Bosch: 'U heeft niet afgerekend'

Meisje komt op voor uitgeschol­den vriendin in Den Bosch, maar bekoopt dat met pak slaag

12:36 DEN BOSCH – De politie is op zoek naar twee jongens die in Den Bosch een meisje in haar gezicht hebben geslagen. Dat gebeurde vorige week al, maar dat brengt de politie om nog onduidelijke redenen nu pas naar buiten.