Belangrijk verkiezingsthema in Den Bosch is woningbouw: studenten en jongeren komen er bekaaid vanaf

Nog geen week geleden presenteerde bouwwethouder Eric Logister met veel tamtam de verhuizing van Minitopia van de Sint-Teunislaan naar de Poeldonk. Het nieuws was al maanden oud, maar de handtekeningen zijn nu pas gezet. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is elke handtekening net even iets meer waard.

Donderdag was er een studentendebat in Den Bosch waarbij de jongerenambassadeurs van de gemeente allerlei stellingen hadden bedacht. Maar geen enkele stelling die ook maar raakte aan jongerenhuisvesting. De 22-jarige Emma Korver sprak namens Knillis verbaasd: ,,Waarom hebben wij het hier niet over de huisvesting van jongeren, waar Den Bosch zwaar tekort in schiet.''

Twee voorbeelden uit één week die het belang van woningbouw in de gemeente onderstrepen. Want als er één onderwerp de komende jaren voor Den Bosch op de agenda staat, is het de woonagenda wel: waar ga je bouwen en voor wie? Politieke partijen schrijven er in hun verkiezingsprogramma's pagina's over vol. Dat er meer woningen voor starters gebouwd moeten worden, dat er eventueel ook in buitengebieden gebouwd moeten worden, dat er speciale aandacht moet zijn voor studenten en jongeren.

Logister gaat er prat op dat hij met onder meer de woningcorporaties tot afspraken kwam. En merkt terecht op dat er zelfs meer woningen worden gebouwd dan afgesproken: niet 800 tot 900 dit jaar, maar 1.200. Waarvan 276 sociale huurwoningen.

Maar wie tussen de regels door leest, ziet tegelijkertijd het Bossche probleem: woningen die gebouwd worden in het Paleiskwartier en Willemspoort, in kantoren en in de middeldure huur. Onbereikbaar voor starters, studenten en jongeren. Dat geldt ook voor de vrijkomende woningen van mensen die richting Willemspoort, Paleiskwartier of kleinere, nieuwe woonprojecten gaan.

Nóg een ferme stap van de gemeente: bij nieuwbouw moet 25 procent van het totaal te bouwen woningen uit sociale huur en 15 procent uit sociale koop bestaan. Nog een: de bouw van 130 woningen in Rosmalen, Empel en langs de Bruistensingel, voor spoedzoekers. Hete druppels om de wachttijd van zeven jaar op een (huur)woning korter te maken. Nog een: CPO-projecten waarbij bewoners zelf aan de slag gaan.

Nog even los van het feit dat starters en jongeren door nieuwe regels al fors meer eigen geld mee moeten nemen, kost een sociale koopwoning nog altijd minimaal 180.000 euro. Begin daar maar eens aan.

Quote Het bruist van de ideeën, maak daar gebruik van Paul Kagie Bij het lijsttrekkersdebat afgelopen weekeinde in de Verkadefabriek vlogen de ideeën over tafel. Tijdelijke studentenflats, desnoods in weilanden, opperde Huib van Olden (CDA). Bouwen op braakliggende kavels en woningsplitsing, is het idee van Pieter Paul Slikker (PvdA). Bouwen in de kleine kernen, betoogde Roy Geers (Rosmalens Belang). ,,Het bruist van de ideeën, maak daar gebruik van'', reageerde Paul Kagie. Zijn al eerder genoemde idee om voor ouderen vijftig tiny houses op het voormalige honkbalterrein te plaatsen, liet de lijsttrekker van Leefbaar 's-Hertogenbosch achterwege. Dat plan kon tijdens eerdere debatten op collectieve hoon rekenen; ouderen stop je niet weg in kleine huisjes.

Volgens Ralph Posset van Buitengewoon Ongewoon moet er vooral de hoogte in gebouwd worden. Voor Mike van der Geld van D66 loopt het allemaal niet zo'n vaart. Volgens hem zit het tempo er nu in en moet er de komende tijd vooral gebouwd worden voor de middeninkomens, die dreigen volgens hem tussen wal en schip terecht te komen.

Jula Abdul, adviseur van het Stedelijk Huurdersplatform 's-Hertogenbosch en lid van de urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven, vraagt zich of de bouw van 1.200 woningen dit jaar reëel is. ,,Bouwen op al bestaande locaties leidt tot lange procedures'', betoogde hij zondag. ,,De nieuwe raad moet kiezen voor het versnellen van bouwprocedures. Nu duurt het al minimaal vijf jaar om te mogen en kunnen bouwen, met een beetje pech tien jaar.''