Belastingdienst int ruim 117.000 euro bij controle in Den Bosch

ANALYSE Onderbuik­ge­voe­lens aan de linkerzij­de in Den Bosch

12:33 DEN BOSCH - De partij De Bossche Groenen mocht na de verkiezingswinst in maart van dit jaar niet aanschuiven bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Bosch. De VVD blokkeerde vooraf al het gesprek door de groenen van lijsttrekker en fractievoorzitter Judith Hendrickx als onbetrouwbaar te betitelen. Officieel is nooit gezegd wat de VVD daar nu mee bedoelde, maar in de wandelgangen maakten verschillende liberalen duidelijk waar het aan lag: het verschil tussen Judith Hendrickx in en buiten de raad.