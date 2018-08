Bemiddeling politie helpt niet, slotenmaker rekent toch 850 euro

Me­de-oprichter en dirigent Willy Rutten van Herzogen­wal­der Blasmusik overleden

16:02 DEN BOSCH - De dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden Willy Rutten stond in 1974 aan de wieg van de kapel Herzogenwalder Blasmusik uit Den Bosch. Zijn doel was om met wat vrienden 'op goed muzikaal niveau' Egeländer en Duitse volksmuziek te maken. Rutten (bij- of meergenaamd Verbeek) speelde onder meer bij dansorkest The All Stars, Onder Ons en De Rinkelbom.