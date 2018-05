Bende valse Bossche glazenwassers die seks met vrouwen willen nog steeds actief

De weg naar de abortuskli­niek is al moeilijk genoeg

6:52 Bij het artikel stond een foto van een vrouw in een ­gynaecologenstoel. Een wit laken lag over haar heen, maar een paar tenen piepten er onderuit. Tussen haar benen zat een vrouwelijke arts met donker haar, zo te zien bij elkaar gebonden in een staartje. Ze keek geconcentreerd. Een felle lamp stond aan. Was ze bezig met een abortus, of leefde het kindje nog? Het stond er niet bij.