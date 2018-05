Bestelbus in brand op parkeerplaats bij Engelermeer in Den Bosch

Nieuwbouw langs de Bruisten­sin­gel bij herontwik­ke­ling KPN-kantoren tot honderden woningen

19:30 Do 3 mei Langs de Bruistensingel komt een nieuwbouwcomplex te staan als onderdeel van de herontwikkeling van het voormalige KPN-kantoor. In dat hele gebied, vlakbij station Den Bosch Oost, moeten in totaal een kleine 300 woningen komen.