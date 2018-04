Bestelbus in vlammen opgegaan in Den Bosch

Bisschop De Korte ontsteekt paasvuur op de Parade in stromende regen

1 april DEN BOSCH - Voor het vijfde jaar op rij is aan de vooravond van Pasen op de Parade het paasvuur ontstoken in aanwezigheid van een gemêleerde groep christenen. Evenals vorig jaar was bisschop Gerard de Korte betrokken bij de openbare plechtigheid. Die zoals gebruikelijk in organisatorische handen was van het Beraad van Kerken 's-Hertogenbosch. Bij deze lustrumeditie viel de regen als een gordijn neer uit de asgrijze hemel.