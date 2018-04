Bestuurscrisis Rosmalens Belang om wethouderskandidaat, Geers wordt arrogantie verweten

Vughtse automobilist voor rechter na inrijden op agent: 'Ik was in paniek'

11 april DEN BOSCH - Paniek. Dat woord gebruiken verdachten al snel als ze terecht staan voor het met de auto inrijden op iemand. Het duurde niet lang of politierechter Sangers kreeg dat woensdag te horen van een 24-jarige Vughtenaar die terecht stond in Den Bosch. Hij zou eind vorig jaar tijdens een verkeerscontrole op de Boslaan in zijn woonplaats met een vaart van 50 kilometer per uur zijn ingereden op een agent.