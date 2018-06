Bestuurslid van voetbalclub CHC stopt na aapjes-uitspraak: 'Opmerking kan niet geaccepteerd worden'

Bij een hoogoplopende discussie over een subsidie zei het bestuurslid eerder dat het verenigingshuis 'een opvanghuis voor aapjes van de straat is'. Het betreffende bestuurslid bood direct daarop al zij excuses aan in de bestuursvergadering. De opmerking kwam echter alsnog terecht bij de jeugdtrainers. Die schreven weer een brief aan het bestuur, waarin ze eisten dat de man zijn taken neerlegt. Pas daarna wilden ze verder met hun werkzaamheden voor de jeugd.



Extra ledenvergadering

Het bestuur stelt dat na het ontvangen van deze brief 'direct is aangedrongen op een gesprek om de onvrede te bespreken'. ,,Op dit moment zijn we nog in gesprek met diverse betrokkenen en hopen wij als bestuur dat we onze jeugdafdeling zo volledig mogelijk bijeen kunnen houden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat bovenstaande maatregel hiertoe zal bijdragen."