Justitie eist 16 jaar cel voor doodschieten Yassine Majiti

liveBADHOEVEDORP/BEST - Justitie eist een celstraf van 16 jaar tegen Toon N., de man die vorig jaar op 5 november Bosschenaar Yassine Majiti doodschoot op de parkeerplaats van Beachclub Sunrise in Best.

De dodelijke schietpartij had plaats nadat eerder ruzie was ontstaan op het salsafeest dat binnen aan de gang was. Verdachte Toon N. liep na de eerste opstootjes naar zijn auto en pakte daar zijn revolver. Toen hij weer uitstapte, zag hij zich volgens eigen zeggen belaagd door een 'groep van dertig Marokkaanse leeuwen' en vuurde hij 'in paniek' een kogel af. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vindt dat er sprake was van noodweer, hij komt later vandaag nog aan de beurt met zijn pleidooi, waarin hij de 40-jarige N. (geboren en getogen in Eindhoven, maar verhuisd naar Spanje) zal vrijpleiten.

Niet per ongeluk

,,Er is niet per ongeluk geschoten, de verdachte heeft gericht op het hoofd van Yassine geschoten", zei officier van justitie Janine Kramer. Zij baseerde zich daarbij vooral op verklaringen van beveiligers die getuige waren van de vechtpartij op de parkeerplaats.

Voordat officier van justitie Janine Kramer van wal stak, mochten een bij de schietpartij aanwezige beveiliger en de familie van Yassine Majiti het woord voeren. De beveiliger, die de jonge Bosschenaar in zijn armen zag sterven, richtte zich rechtstreeks tot verdachte Toon N. ,,Als je een pistool gebruikt, ben je sowieso een klootzak. Waarom kon je de vechtpartij niet aan ons overlaten? Ik zie nog steeds hoe Yassine in elkaar zakte en hoe jouw pistool daarna op mij gericht was. Ik hoop dat je in de gevangenis mag wegrotten."

De beveiliger kampt nog steeds met nachtmerries en andere traumatische gevolgen na de dodelijke schietpartij. ,,Ik denk nog vaak terug aan het bloed op mijn gezicht, op mijn kleding."

Groot verlies

Advocaat Peter Schouten las namens de naaste familie van Majiti een slachtofferverklaring voor. ,,Het is een groot verlies voor ons. Yassine was erg geliefd in de wijk, hij was voor iedereen vriendelijk. Hij mag niet worden weggezet als een van de aanstichters van de ruzie, hij wilde juist sussen. Ons leven staat nu stil. De dood van Yassine vernietigt ons ook."

Namens de familie zei Schouten ook dat de familie Majiti niks te maken heeft met de bedreigingen waar Toon N. in het Huis van Bewaring in Grave mee te maken heeft gekregen. Schouten deed een beroep op N. om 'eerlijk te zijn': ,,Er waren geen dertig Marokkaanse leeuwen die hem aanvielen, op de camerabeelden is alleen een valse jakhals te zien". De ouders van Majiti eisen ook 20.000 euro schadevergoeding van N. , voor 'affectieschade'. Ook de broers hebben een schadeclaim ingediend, één van hen ook voor 'shockschade'.

De rechtbank doet op 12 november uitspraak.