Bewegen aan de Maas: deelname zorgt voor 'balans in het lichaam'

Als een watervogel staat docent Adele van der Hagen sierlijk en onbevangen op één been bij het plaatselijke strandje aan de Maas bij Empel. Vervolgens 'gooit' ze haar romp resoluut naar beneden, zonder het evenwicht te verliezen. Elke beweging wordt nauwgezet gevolgd door een nieuwsgierige groep, die bestaat uit zes leerlingen. Af en toe -wanneer er bijvoorbeeld een schip of speedboat passeert- wordt haar concentratie behoorlijk op de proef gesteld. Ook het geluid van het golvende en klotsende water, dat brutaal langs de behaarde rivieroever likt, vormt op die momenten een mogelijke stoorzender.

Beetje zweverig

"Vandaag meng ik elementen van yoga en pilates door elkaar heen. Met behulp van pilates-oefeningen train je onder meer je kernspieren, met als doel een juiste balans in het lichaam te bereiken", doet Van der Hagen even later uit de doeken. "Yoga is veel breder. Je probeert -veelal met je ogen dicht- de aandacht op je binnenste te richten en tegelijkertijd je hoofd leeg te maken. Zie het als 'thuiskomen bij jezelf'. Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik kan iedereen van harte aanraden om het gewoon eens uit te proberen."

Powerwalk

Edith Kooijmans is een erkende powerwalk-outdoor trainer. Ze heeft eerder op de ochtend de groep de eerste beginselen van powerwalk bijgebracht. "Powerwalk is gebaseerd op gevarieerde looptechnieken, waarbij je voortdurend één voet aan de grond zet terwijl je rug naar voren gebogen is. Het roept in zekere zin associaties op met 'vooruit balanceren'. Powerwalk is een stuk zwaarder dan joggen. Je moet er dan ook niet vreemd van staan te kijken als je de volgende dag overal spierpijn hebt. Het goede nieuws is dat blessures nagenoeg achterwege blijven. Bovendien is het op deze manier mogelijk om snel conditie op te bouwen. En last but not least: je 'Michelin-banden' worden er beslist dunner van", verduidelijkt Kooijmans die tevens ambassadeur is van de organisatie Bewegen is Medicijn.

Wijze les

Rijoy Putatunda(47) uit Rosmalen is een van de deelnemers. "Momenteel zit ik midden in m'n sabbatical, onder andere bedoeld om de rust in mezelf terug te vinden. Deze activiteit sluit daar naadloos op aan. Met powerwalk heb ik nog niet eerder te maken gehad. Yoga daarentegen is me met de paplepel ingegoten. Ik ben opgegroeid in Calcutta, een ongeëvenaarde miljoenenstad waar het leven continu volledig op z'n kop staat. Het is zelfs zo dat mijn moeder me vroeger verplichte om aan yoga te doen, als tegenwicht aan alle hectiek. Een wijze les die ik goed in mijn oren heb geknoopt", aldus Putatunda.

Volledig scherm Docent Adele van der Hagen heeft duidelijk geen last van evenwichtstoornissen © Chris Korsten