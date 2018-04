Bewoner over explosie bij zijn Bossche woning: 'Niet normaal wat hier is gebeurd'

Wijkraad Maliskamp wil juist wijkbewo­ners afremmen; 'gaat niet om Max Verstap­pens'

11:03 MALISKAMP - De maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt in Maliskamp maar al te vaak overschreden, met name door de bewoners zelf. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vinden onder meer vertegenwoordigers van de wijkraad. Een stickeractie is een van de middelen om het bewustwordingsproces op gang te brengen. ,,Voorkomen is beter dan genezen."