Bewoners in Rosmalen samen aan de slag voor groene daken in de wijk

ROSMALEN - "Het is geweldig. Ben trots. Het voelt alsof we hier in de buurt allemaal voor hetzelfde gaan. Saamhorigheid in Rosmalen ja. Net zoals vroeger." Vera Schreurs en tientallen andere bewoners van de wijk Kattenbosch begonnen zaterdag met de aanleg van plantjes op de eerste zestien platte daken.

Het groen komt uiteindelijk op 65 daken boven vooral bijkeukens, garages en bergingen. "De wijk wordt groener. We werken mee aan een beter klimaat", vervolgt Schreurs. "Bovendien houden plantjes op het dak het (regen)water langer vast. Ook belangrijk vanwege vorige maand bewezen overstromingsgevaar in de wijk."

Bewoners van een deel van de wijk hielden het eind mei inderdaad niet droog tijdens een korte maar flinke hoosbui in Rosmalen. "Het water stroomde onze huizen binnen. Dat was schrikken en vooral veel dweilen", herinnert Marius Schouten zich. "Het riool- en regenwater moest naar de badkuip. Anders is het dweilen met de kraan open hé. Gelukkig stopte het met regenen toen onze badkuip vol was."

Volledig scherm Wethouder Mike van der Geld takelt een aantal (sedum)plantjes omhoog. © Peter De Bruijn

Bewoner Wijtse Rodenburg wijst op een stapel zandzakken naast zijn huis "Ik doe ze - ondanks de aanleg van de groene daken in de wijk - voorlopig niet weg. Onze woningen liggen laag. Er ligt nog steeds heel veel steen. Het was net een waterval op 22 mei. Het water kwam tot aan je enkels. Het liep bij ons net niet binnen. We hadden die zandzakken voor mijn deur. De waterputten konden het niet aan. Het stonk naar het riool. Het toiletpapier lag in de steeg toen het water weer gezakt was."

Beter voor milieu

De recente wateroverlast is niet de enige reden voor de massale aanleg van groene daken bij ongeveer 65 huishoudens. Het is wel mooi meegenomen dat de vetplantjes het vocht vasthouden.

"Groene daken zijn ook beter voor het milieu. Bovendien leggen we een mooi stukje natuur op de daken met straks veel bloemetjes en bijtjes" aldus Rodenburg. "Wat denk je van het uitzicht vanuit je slaapkamerraam?"

Henk Koops is een voorloper in de wijk. Er groeien bij hem al ruim een jaar plantjes op het dak van zijn garage en bijkeuken. "Het bevalt goed", zegt hij. "Een bitumen dak wordt heel heet. De vetplantjes zijn minder warm. Mijn garage en bijkeuken blijven koel in de zomer. Het mes snijdt aan meer kanten. In de zomer gonst het op het dak van de bijen, hommels en andere insecten. Hoezo minder insecten in ons land? De nieuwe daken die nu gelegd worden, zijn groen. Die van ons hartstikke geel. Allemaal bloemetjes. Twee andere wijken in Den Bosch waaronder bewoners in de Buitenpepers hebben ook belangstelling voor groene daken."

Volledig scherm Samen aan de slag in Kattenbosch voor meer groen in de wijk © Peter De Bruijn

Het omvangrijke dakenproject werd zaterdag officieel gestart door onder meer wethouder Mike van der Geld. "Een mooi groen en vooral ook sociaal initiatief. De groene koorts slaat toe in de gemeente", aldus de nieuwe wethouder duurzaamheid tijdens zijn toespraak. De gemeenteraad praat op 3 juli over een eenmalige verhoging van de subsidiepot voor groene daken van 50 duizend naar 100 duizend euro.