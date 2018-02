Bezoekers van Tuinidee in Den Bosch willen lente voelen

De gedumpte stationsklok is terug in Den Bosch

Ooit was het een grote eyecatcher op het oude stationsgebouw: een 7,5 ton wegende klok. Maar het station werd in 1995 gesloopt voor het huidige, strakmoderne exemplaar. De klok? Die werd door de gemeente gedumpt in Veghel. Terwijl het eigenlijk een mooi cadeautje was van de PNEM, een voorloper van Essent, toen het station in 1952 de deuren openden.