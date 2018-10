BHIC deelt horrorfoto uit 1850: ogen en ledematen van dode vrouw met stokjes omhoog gehouden

Politie klaar met onderzoek weggestuur­de leerling (16) Ds. Pierson College

13:58 DEN BOSCH - Volgens de politie wordt 'nadrukkelijk onderzocht' of de leerling (16) van het Bossche Ds. Pierson College die op 17 oktober vlakbij station Oost is opgepakt met een alarmpistool rijp is voor een Halt-straf. Mede afhankelijk van de mogelijke voorgeschiedenis kan ook gekozen worden voor een taakstraf of zitting bij de kinderrechter.