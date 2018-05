Bidtocht afgelast: ‘Hemelwater is niet goed voor het Mariabeeld’

Hond overleeft aanval door vechthon­den niet: ‘Wat als het een kind was geweest?’

12 mei DEN BOSCH – Jan Maarten Hendriks liet op Hemelvaartsdag hun 14-jarige hond Taffy uit. Uit het niets wordt de hond onderaan de Empelsedijk in Den Bosch aangevallen door twee ‘vechthonden’. Taffy overleeft het niet en is inmiddels begraven. De aanval staat nog vers in zijn geheugen, maar Hendriks denkt al na over vervolgstappen. ,,We denken na over een burgerinitiatief om dit soort gevaarlijke situaties uit de wereld te helpen.”