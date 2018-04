Bijeenkomst over overlast goederentreinen in Den Bosch: Ze denderen nu al!

Veel meer treinen

In de toekomst gaan er tussen Meteren en Boxtel veel meer (goederen)treinen rijden richting het zuiden en andersom. De Brabantroute van Rotterdam over Breda en Tilburg wordt ontlast en de Betuweroute beter benut.

Nu rijden er 19 goederentreinen per dag door Den Bosch. Dat zijn er in 2040 maximaal 69. ,,Achterlijk, al die treinen door onze steden", aldus van de Ven.

Hij was woensdag één van de 54 bezoekers tijdens een bijeenkomst van ProRail over de plannen voor het traject Meteren-Boxtel.