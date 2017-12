Bijrijder gewond door ongeluk door gladheid in Den Bosch

Auto klapt op boom en lantaarnpaal en vliegt in brand, bestuurder ongedeerd

7:25 DEN BOSCH - Een man is zaterdagnacht wonderwel ongedeerd uit zijn auto kunnen stappen na een ongeluk op de Zandzuigerstraat in Den Bosch. Hij wist zonder kleerscheuren uit zijn auto te komen, ondanks dat deze eerst een boom en daarna een lantaarnpaal raakte en uiteindelijk nog in brand vloog.