Bisschop De Korte legt in lezing relatie tussen democratie en christendom

BOKHOVEN - Bisschop Gerard de Korte heeft vrijdagavond in het kerkje van de parochie Heilige Antonius Abt in Bokhoven een lezing gehouden, met 'democratie en christendom' als vertrekpunt. De lezing was georganiseerd door de stichting Semper Vigilans in het kader van de programmareeks 'Anders in de kerk'.

Ieder jaar staan op de bewuste locatie een viertal bijeenkomsten over actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen op het programma, waarbij meestal gerenommeerde sprekers worden uitgenodigd. De onderwerpen hebben doorgaans betrekking op een specifiek jaarthema. In 2013 was dat 'hoop', in 2014 'tolerantie', in 2015 'maatschappij van de toekomst', in 2016 'verantwoordelijkheid' en dit jaar 'democratie'.

Liberté, égalité, fraternité

Om de directe relatie met het christendom in een helder kader te plaatsen ging bisschop De Korte uitgebreid in op een aantal belangrijke historische ontwikkelingen. ,,Van cruciale betekenis is uiteraard de tijd van de Verlichting en de Franse Revolutie(1789-1799) geweest. De principes van liberté, égalité, fraternité oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap kwamen in de plaats voor de eeuwenoude ideeën van het absolutisme en de macht van de kerk en de aristocratie. In toenemende mate klonk het democratische woord."

,,In ons land legde de grondwetsherziening van 1848, geïnitieerd door de liberale voorman Thorbecke, de basis voor het huidige stelsel van parlementaire democratie. Zo profiteerde ook het katholicisme, dat de mogelijkheden tot emancipatie stevig omarmde, hiervan", aldus De Korte.

Geen democratie

Even later bracht hij onder meer de zestiger jaren ter sprake, een periode waarin de ontkerkelijking en individualisering beiden een sterke opmars kenden. De Korte: ,,Het is geen geheim dat kerkgangers tegenwoordig duidelijk de minderheid vormen binnen onze samenleving. De hedendaagse Rooms Katholieke kerk op zich is geen democratie."