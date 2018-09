Bisschop De Korte nodigt Klaas Dijkhoff uit voor 'koffie en Bossche bol' na dreigement verlaten kerk

Vinkelse EBHO'ers gehuldigd

21:22 VINKEL - Feest gisteravond tijdens de jaarvergadering van de Vinkelse EHBO-vereniging Anthos: vier jubilarissen werden gehuldigd. Daaronder André van Wanrooij (25 jaar lid) en Peter Pennings (40 jaar). Riet van de Pol maakt de 50 jaar vol en zij is al die tijd ook al secretaris. Ook Albert van den Elzen zag 'goud'. Hij was penningmeester en voorzitter, tot 2003 en maakten de hoogtijdagen van de club in de jaren zeventig mee. Riet, Peter en Albert werden erelid van Anthos.