'Bisschop Jan ter Schure uit Den Bosch misbruikte jonge leerling', RKK reageert op onthullingen

VIDEO Vuurzee verwoest auto in Rosmalen, auto ernaast ook flink beschadigd

9:16 ROSMALEN - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan in Rosmalen. Het was voor de brandweer een hele klus om het vuur onder controle te krijgen. Uiteindelijk raakte er niemand gewond en werd de brand geblust.