BMW brandt af aan de Derde Rompert in Den Bosch

UPDATE Melding schietinci­dent en vechtpar­tij in Den Bosch, maar agenten treffen niemand aan

19 oktober DEN BOSCH - De politie is vrijdagavond omstreeks 21.20 uur opgeroepen naar de Kooikersweg in Den Bosch naar aanleiding van een melding van een schietpartij. Een paar minuten later werd die melding veranderd: er was geen schietpartij maar een vechtpartij. Ter plaatse was echter niets te zien.