Boa constrictor doet vrouw in Den Bosch flink schrikken, politie belt Jungle Josua

,,De vrouw was alweer een beetje bekomen van de schrik toen ik aankwam. De politie had haar gerustgesteld", vertelt hij. Zelf herkende Hannink de slang direct als een boa, een wurgslang uit de familie reuzenslangen. ,,Jarenlang had ik zelf boa's als huisdier. Dus ik weet er een hoop van af."

Vastpakken

Het vangen was uiteindelijk appeltje-eitje. ,,Je kunt deze soort slang gewoon met blote handen oppakken. Zeker als hij er zo relaxed bij ligt." Zo liep het uiteindelijk met een sisser af. De jongedame raakte op dat moment ook geïnteresseerd in het beestje. ,,Uiteindelijk heeft ze de slang zelf ook nog even aangeraakt en zelfs vastgepakt."

Midden- en Zuid-Amerika

Hannink vermoedt dat de slang nog maar sinds kort in het wild leeft. ,,Dit type komt alleen voor in Midden- en Zuid-Amerika. Maar met het warme weer van de afgelopen weken kan de boa wel even overleven. Er zijn in mijn ogen twee situaties denkbaar. Of de slang is ontsnapt, of het baasje had er genoeg van en heeft hem losgelaten", zegt hij. ,,We houden hem een paar weken op het Helicom en hopen dat de eigenaar zich meldt bij de politie."