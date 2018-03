Boaz Spermon licht MS-petitie toe in Den Haag

In de petitie, die ondersteund is door zo'n 50.000 handtekeningen, is expliciet gewag gemaakt van de wens dat er in Nederland zo spoedig mogelijk een onderzoek komt naar de mogelijkheden rondom de behandeling van MS-patiënten middels de baanbrekende aHSCT-therapie. De afkorting staat voor autologe Hematopoëtische Stamceltransplantatie. De therapie omvat een bijzonder complexe behandelingsmethode voor patiënten met een zeer agressieve vorm van Multiple Sclerosis. Een probleem is wel dat er een fors prijskaartje van 57.000 euro aan hangt.

Het VU medisch centrum (VUmc) staat als het ware klaar in de startblokken om het onderzoek, waaraan een looptijd van minimaal twee jaar gekoppeld zal zijn, uit te voeren. De kosten voor dat onderzoek bedragen ongeveer een half miljoen euro.

Verhinderd

Los van een persoonlijk relaas van Spermon kregen de commissieleden ook informatie over de onderzoeksopzet, gepresenteerd door hematoloog/(laboratorium)arts Ellen Kramer en MS-neuroloog Brigit de Jong die verbonden is aan het VUmc. Minister Hugo de Jonge was eveneens uitgenodigd voor de bijeenkomst, maar was verhinderd. Hij zal waarschijnlijk binnen afzienbare termijn beslissen of er geld wordt vrijgemaakt voor het onderzoek.