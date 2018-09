Boetes van 10.000 euro voorkomen nieuwe vechtpartij tijdens buurtfeest in Den Bosch

Rechtszaak over komst restaurant De Beren dreigt: 'We gaan er met gestrekt been in'

16:26 Di 4 sep. De bewoners van de bovenste verdieping van de Jheronimustoren willen voorkomen dat restaurant De Beren zich vestigt op de begane grond. Arjen Jaarsma en Petra van den Boorn hadden - toen Smaaklokaal Hutten nog in het pand zat - namelijk veel last van geluid en trillingen in hun appartement, zo gaven zij eerder aan.