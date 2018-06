Bommelding Den Bosch: verdachte aangehouden, station vrijgegeven

VIDEODEN BOSCH - Het Centraal Station in Den Bosch is donderdagavond ontruimd wegens een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Rond 21.20 uur meldde de politie dat hij is aangehouden en werd het station weer vrijgegeven.

De melding kwam rond 20.00 uur. De politie was massaal op de been. Al het treinverkeer werd stilgelegd. Het arrestatieteam was iets voor 20.30 uur zwaarbewapend het station ingegaan. Het arrestatieteam kwam met zo'n tien eenheden en explosievenverkenners van de politie ter plaatse. De Explosieven Opruimingsdienst werd eveneens opgeroepen.

Tas

Het arrestatieteam onderzocht een treinstel waar een verdachte tas werd achtergelaten door een man. Hij zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. In de omgeving werd lange tijd naar de man gezocht.

Rond 21.20 uur meldde de politie dat de verdachte is aangehouden in de buurt van het station. Hij had een tas bij zich. Deze tas is doorzocht, maar daarin is niets gevonden. De politie heeft de man meegenomen naar het bureau en onderzoekt de achtergronden van hem. Onderzoek in de bewuste trein heeft niets opgeleverd.

Zo'n 250 toeschouwers stonden te kijken naar wat er gebeurde. Het merendeel stond bij de roltrappen. De politie dwong hen tijdens de ontruiming om nog eens honderd meter naar achteren te gaan. Ook de bussen mochten het nabijgelegen busstation niet meer aandoen.

'Hoog ingestoken'

Volgens een woordvoerster van de politie is 'hoog ingestoken' op de bommelding. ,,Alle assistentie moet snel geboden worden als een melding aan de orde is op een locatie zoals een station. Zeker met volle treinen die rond die tijd arriveren."

Er zijn zeker 25 agenten naar het station gegaan en minstens 20 leden van een arrestatieteam. Ook waren er twee explosievenverkenners met een vijftal onderhandelaars aanwezig op het station.

Ontruiming verliep rustig

Jaimie van der Have zat in de trein naar Zwolle toen daar werd omgeroepen dat er een explosief was gevonden op het station. ,,Of dat echt het geval is, weet ik natuurlijk niet. Misschien zeiden ze dat alleen zodat we snel zouden vertrekken." Op de weg naar buiten zag Van der Have een arrestatieteam bestaande uit zeker 9 man.

Volgens hem werd de trein redelijk rustig ontruimd, maar ging het wel redelijk snel. Bijna iedereen verliet het station aan de centrumkant, maar Van der Have staat aan het Paleiskwartierzijde. Daar is het voorplein afgezet, en staat een man of twintig te wachten.

Van der Have zat daarvoor al zeker 20 minuten stil in de trein. Zelf woont hij in het Paleiskwartier. ,,Dus ik ben zo thuis, maar misschien heb ik wat loges."

Rond 22.30 uur reed het treinverkeer weer volgens de dienstregeling.

Het treinverkeer in de richting van Tilburg lag eerder op de avond al stil door een aanrijding.

