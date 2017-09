Bon Sawatdee wint met verfijnd gerecht van balkenbrij en kreeftjes voorronde van European Young Chef Award

Aan de voorronde deden zondag zes Brabants koks mee. Ze moesten in twee uur een innovatief gerecht bereiden met Brabantse streekproducten die samen niet meer dan vier euro per persoon mochten kosten.

,,Die kreeftjes schijnen in Brabant een plaag te zijn. Goedkoop, dus goed voor de kostenberekening", zegt winnaar Bon uit Heusden na de prijsuitreiking. ,,De spanning is er nu wel een beetje van af. Stiekem had ik het niet verwacht."

,,Bon is creatief geweest met zijn gerecht. Heeft zijn Thaise roots gebruikt", zegt Bernard Kuenen, één van de drie juryleden. ,,Het krokante van het zilver, de smaak, de presentatie. We waren het er als juryleden dit jaar vrij snel over eens dat Bon de winnaar is."

Supertrots

Zijn vriendengroep is supertrots. ,,Niet verwacht. Ja, toen ik zijn gerecht zag wel", zegt Michael van Hooft uit Heusden. ,,Hij wil nooit voor ons koken. We kunnen hem nu ook niet meer betalen hè. Hij is te duur. We hopen straks nog iets te mogen proeven. Hij praat nooit met ons over zijn passie. Leuk hem nu een keer serieus in de keuken bezig te zien.

Bon vertegenwoordigt onze provincie in november in Barcelona bij de finale van de Europese kookwedstrijd voor jonge talenten. ,,We gaan mee", zegt Michael enthousiast. ,,Ik weet nog niet wat we precies in Spanje gaan doen. Maar wij zijn er bij."

Volledig scherm De gerechten van de zes koks (rechts het winnende bord). © Peter De Bruijn

Volledig scherm De zes deelnemers en de drie juryleden. © Peter De Bruijn

Volledig scherm Bon Sawatdee is de winnaar. © Peter De Bruijn