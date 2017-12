Bord ‘houd uw kinderen aangelijnd’ in Bossche speeltuin is een kunstproject

Max Rijkers heeft het bord bedacht voor zijn minor ‘Arts & Urbansim’. ,,De opdracht was oplossingsgericht denken over verstedelijking en leefbaarheid”, aldus Rijkers. ,,Ik woon zelf tegenover het plein en vind het nogal saai en somber”. Het enige wat de student wilde bereiken is een reactie uitlokken van enkel de buurtbewoners om hen aan het denken zetten over de omgeving. Dat is volgens hem goed gelukt.