Marco Borsato over single 'Vrienden' met ex-Bosschenaar Van Koningsbrugge: 'Dit is niet plastic en nep, maar echt'

TILBURG/DEN BOSCH - Marco Borsato komt voor zijn clubtour 'Thuis' in mei twee keer naar de 013 in Tilburg, beide concerten zijn uitverkocht. Een interview met de grootste vaderlandse artiest aller tijden, over zijn nieuwe tour, album en 'Vrienden', een single die in samenwerking met onder andere ex-Bosschenaar Jeroen van Koningsbrugge tot stand kwam.

Zijn carrière van 27 jaar laat zich vangen in veel superlatieven. In de historie van de Top 40 staat hij op nummer 4 in de lijst van meest succesvolle acts, vóór bijvoorbeeld The Beatles en Michael Jackson. Hij scoorde veertien nummer 1-hits, negen singles reikten achter elkaar tot de hoogste positie.

Geen wonder dat ook de drie concerten in de Vereeniging in Nijmegen op 24 april, 6 en 7 mei vrijwel uitverkocht zijn. Alleen voor april is nog een aantal tickets beschikbaar.

Zijn clubtour Thuis doet vooral de grote concertzalen aan zoals 013 in Tilburg, Tivoli/Vredenburg in Utrecht, de Rodahal in Kerkrade en Martiniplaza in Groningen. Borsato: ,,Maar in vergelijking met de stadionconcerten voelt deze tour toch een soort dichtbij.’’

U bezingt de liefde voor thuis uitgebreid op uw nieuwe album 'Thuis'. Bent u daar graag?

,,Jazeker. Ik ben er gemiddeld ook best veel. Mijn werk is vooral in de avonduren. Ik sta meestal vroeg op, smeer een broodje voor de kinderen en breng ze naar school als dat nodig is. Maar los daarvan is mijn muziek ook voor mensen hun thuis geworden. Mijn fans zijn vergroeid met mijn muziek in die 27 jaar van mijn carrière, zijn ermee opgegroeid. Sommigen hoorden de nummers toen ze kleuters waren, ook nog toen ze jongvolwassenen waren geworden en nu nog steeds als volwassenen.’’

Het album is weer een groot succes.

,,Dubbel platina inmiddels. Dat betekent dat er 80.000 exemplaren van verkocht zijn. Ik ben misschien niet meer zo extreem dominant als eerst, maar ik doe nog wel mee met de besten. Ook in België. Dat leer je te waarderen na een tia, een poliep en een faillissement. Ik doe dit jaar bewust niet mee met The Voice voor volwassenen, om tijd voor mijn eigen carrière te maken. Als ik wel meedoe, wil ik de kandidaten heel veel aandacht geven. Nu heb ik het accent gelegd op mijn eigen muziek.’’

Voor het eerst is een single van u niet in de Top 40 terechtgekomen. '18 jaar' bleef steken in de Tipparade.

,,Ik begrijp wat je zegt, maar het is appels met peren vergelijken. De charts worden nu anders samengesteld en staan nu vol urban, met uitzondering van Bløf misschien. Maar die urban artiesten verkopen vrijwel geen enkele fysieke plaat, het is alleen maar streaming. Mijn eigen kinderen hebben ook geen cd-speler meer. Mijn achterban koopt wel cd's. Ik moet concurreren met de hele wereld, dus eigenlijk gaat het hartstikke goed. Dubbel platina, je zegt het wel snel, maar wie bereikt dat nog?’’

Uw nieuwste single 'Vrienden' is een samenwerking met artiesten als André Hazes jr., Nick & Simon, Diggy Dex, Jeroen van Koningsbrugge, Xander de Buisonjé en Roel van Velzen. Hoe kwam dat project tot stand?

,,In aanloop naar de concertreeks Vrienden van de Amstel Live kwamen we bij elkaar voor een inspiratiemomentje, met wijn en lunch. Toen zei iemand: 'Op jouw album staat het nummer Vrienden, kunnen we daar niet iets mee?' Nu sluiten we er elke avond bij Amstel Live mee af. Dat zijn telkens mooie optredens. Het heeft het gevoel van een schoolreisje, maar is ook heel professioneel. Bij Amstel Live komt de top van de industrie bij elkaar. Dit zijn de mensen die ook mijn vrienden zijn. Er wordt vaak gezegd dat het wereldje plastic is en nep, maar dit is echt.’’

De kaartverkoop in Nijmegen verloopt soepel. Heeft u iets speciaals met de stad?