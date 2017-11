Bosch actiecomité 'Goederentreinen Nee' wil protest in Den Haag

DEN BOSCH - Het actiecomité 'Goederentreinen Nee' wil met zoveel mogelijk mensen in Den Haag gaan protesteren tegen de plannen voor meer goederentreinen op het traject Meteren-Boxtel. ,,We willen volgend jaar een petitie met zoveel mogelijk handtekeningen aanbieden aan de staatssecretaris of minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat", aldus voorzitter Henk Schuurs uit Den Bosch.

Hij maakte dat maandagavond duidelijk aan het slot van een informatieavond van ProRail over de plannen met het spoor in onder meer Den Bosch. ,,Laat ze maar over die Betuweroute naar Duitsland rijden. Niet door de stad. Ze zijn gek geworden", aldus Schuurs.

In het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) staat dat er vanaf 2026 per etmaal bijna 70 goederentreinen en ruim 430 reizigerstreinen moeten gaan rijden op het traject Meteren - Boxtel en andersom. Daarvoor wordt in de Betuweroute bij Meteren vanaf waarschijnlijk 2021 een bocht richting het zuiden gebouwd. Op die manier wordt de Brabantroute van Rotterdam via Breda en Tilburg naar het zuiden ontlast.

ProRail maakte de ongeveer 200 aanwezigen duidelijk dat er voor bijna 500 woningen aan de Parallelweg en Boschveldweg maatregelen worden genomen tegen trillingen. Er komt over een lengte van 500 meter een wand diep in de grond tussen het spoor en de huizen. In Orthen en bij het station komen extra geluidsschermen. Volgens projectmanager Ton Bierbooms van ProRail blijft het gemiddelde geluids- en trillingsniveau op andere plekken langs het spoor in Den Bosch binnen de normen.

,,Komt U maar eens een nachtje bij mij thuis slapen. Dan hoort en voelt U hoe het is als die goederentreinen voorbij denderen", aldus Bert Rosendaal tegen de mensen van ProRail. ,,Ik woon aan de Vughterweg", vervolgt hij even later. ,,Die goederentreinen rammelen en schudden op de rails. We schrikken nu al geregeld wakker. Straks rijden er nog eens 43 extra goederentreinen per etmaal langs ons huis. Probleem is dat je de volgende dag weer gewoon naar je werk moet."