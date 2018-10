Bosch onderzoek: op IC's ziekenhuizen te veel lawaai

Meer geld voor groene daken in Den Bosch

12:13 DEN BOSCH – De subsidiepot voor de aanleg van groene daken in Den Bosch is in 2019 gevuld met 130.000 euro. Dat is 30 mille meer dan vorig jaar. Na 2019 is er minder geld beschikbaar: 110.000 euro in 2020, 90.000 euro in 2021.