Bosch project: achter voordeur op zoek naar armoede en schuld

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch heeft de 'toestand' in de wijken helder in beeld gebracht in de wijk- en buurtmonitor.: inkomens, samenstelling, aantal koopwoningen, gevolgd onderwijs etc. De Gestelse buurt springt er al jaren in negatieve zin uit: Veel van de grofweg 1200 bewoners wonen in een gedateerde huurwoning. Het aantal niet-westerse allochtonen is een derde, een kwart van de huishoudens heeft een laag inkomen en het aantal werkzoekenden (18 procent) en mensen met een uitkering (19 procent) is hoger dan gemiddeld. De Gestelse buurt krijgt niet voor niets al enige jaren extra aandacht van de gemeente.