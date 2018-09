Bosch theater slopen middenin het seizoen? Interim-directeur kan direct vol aan de bak

In de openbare aanbesteding voor een Kern Ontwerpteam voor het nieuwe theater is een planning van werkzaamheden opgenomen. Daarin staat dus dat de start van de sloop in maart 2020 voorzien is en naar verwachting ongeveer vier maanden zal duren. De vernieuwbouw zal direct na de zomervakantie van 2020 moeten beginnen en duurt (inclusief de inrichting) ongeveer twee jaar. De oplevering van het vernieuwde theater is door de gemeente voor de tweede helft van 2022 gepland.