Bossche Band Battle brengt muzikanten weer samen

Luuk Bergervoet, een van de organisatoren: ,,We organiseren de Band Battle eigenlijk om twee redenen. Ten eerste omdat we drie jaar geleden met veel muzikanten uit Den Bosch samen waren gekomen en vonden dat er niet veel subcultuur meer was. Die willen we vanaf de grond weer opbouwen. Toen ik begin 2000 zelf in een bandje speelde, waren er heel veel Bossche bandjes die repeteerden en iedereen kende elkaar. Dat is helemaal verdwenen, niemand weet elkaar nu meer te vinden. Reden nummer twee is om te zorgen dat de bands weer plekken in Den Bosch leren kennen waar ze kunnen optreden.''