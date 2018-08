Bossche bekende: 'Jos Brech zocht online op verlaten Spaanse dorpjes'

DEN BOSCH - De 55-jarige Jos Brech die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, heeft rond de periode van zijn verdwijning specifiek gezocht naar verlaten dorpjes in het noorden van Spanje. Dat vertelt zijn voormalige bushcraft-collega Johan Mees uit Den Bosch tegen het Brabants Dagblad . ,,Dat hij in Spanje is aangehouden, verbaast mij dus niets."

Na zijn vertrek in februari vond een groep zoekers een laptop van Brech in een hutje in Frankrijk.

,,In de zoekgeschiedenis zagen we dat Jos specifieke interesse had in verlaten dorpen in Spanje. We hielden er rekening mee dat hij plannen had om naar een van die dorpjes te gaan. Met deze aanhouding valt voor mij het kwartje."

Aanhouding

De Spaanse politie kwam Brech op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

Brech werd zo'n 50 á 60 kilometer van Barcelona in een kraag gevat. Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen.

Opluchting

Johan Mees, voorzitter van de Stichting Bushcraft Nederland, is opgelucht dat Brech is aangehouden en er een einde is gekomen aan de dagenlange zoektocht. ,,Hopelijk komt er nu duidelijkheid voor de familie Verstappen. Het is aan Jos om hen die duidelijkheid te geven. Hij moet nu het complete verhaal vertellen."

Volgens Peter R. De Vries heeft Brech nog niets gezegd tegen de Spaanse politie.

Goede bekenden

Mees en Brech zijn goede bekenden van elkaar, wandelden samen ook in de Vogezen. ,,Hij was gezond en sportief. Drinkt en rookt niet. Met een passie voor de natuur, klauteren, mooie uitzichten en moeilijke routes", zei Mees eerder deze week tegen het BD.

De stadsecoloog van de gemeente Den Bosch zocht in mei persoonlijk in het honderden vierkante kilometers bosgebied. Tevergeefs. Ook al had Brech hem tijdens een kampvuur in januari toevertrouwd dat hij in februari drie weken door de Vogezen richting Duitsland zou trekken.

'Einde aan alle ellende'

Erik van 't Padje, een andere medebushcrafter en een bekende van Brech, reageert ook opgelucht op de aanhouding. ,,Ik heb hier geen woorden voor, zit met tranen in mijn ogen", zegt hij. ,,Dit is een einde aan alle ellende. Heel veel mensen hebben heel hard gewerkt om hem te vinden. Dit is echt waanzinnig. Ik ben zo blij dat dit eindelijk gestopt is."

Volgens Van 't Padje is het nu belangrijk dat Jos B. gaat praten. ,,Hij moet nu een verklaring afleggen, daar is absoluut de hoop op gericht. Hij heeft twintig jaar rondgelopen. Nu moet ie praten. Was het een ongeluk, is het expres gebeurd? Niemand weet het."

Verdenking

De politie is 'heel blij' dat mensen massaal hebben geholpen met de zoektocht naar Brech. ,,We zijn ook heel blij dat we deze aanhouding hebben kunnen doen'', aldus de woordvoerder. Hij wordt binnenkort aan Nederland uitgeleverd.

Politie en justitie verdenken de man van moord of doodslag, een zedendelict en ontvoering. Het jongetje verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide, en werd niet veel later later dood teruggevonden op de Brunssummerhei.

Klopjacht

Twintig jaar lang is vergeefs naar een mogelijke verdachte gezocht. Afgelopen woensdag maakten politie en justitie na DNA-onderzoek bekend Jos B. als verdachte te zien, maar de man was sinds februari spoorloos. Sinds juni werd naar de man gezocht.